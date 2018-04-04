Пьяная россиянка покусала полицейского и разбила головой окно автомобиля в ОАЭ

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Дубай, 4 апреля. Пьяная туристка из России в Дубае покусала полицейского и разбила головой окно в автомобиле правоохранителей.

Как передают зарубежные СМИ, инцидент произошел у входа в один из отелей ОАЭ. Правоохранительные органы приехали туда после вызова, в котором сообщалось о драке двух пьяных туристок.

Женщина-полицейский попыталась усмирить россиянку и надела на нее наручники. Однако это не остановило гостью Дубая.

Задержанная оказала сопротивление — она насколько раз ударила правоохранителя, а потом и вовсе укусила ее за лицо. Россиянку посадили в автомобиль, где она стала пинать стекло и биться о него головой. В результате она разбила окно в машине.

В суде против россиянки выдвинули обвинения за все содеянное, в частности за распитие алкоголя. Девушка призналась во всем, кроме одного: по ее версии, правоохранителя она не кусала.

Решение по делу огласят 29 апреля.

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