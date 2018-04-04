Пожар в ТЦ «Персей для детей»: источник сообщил о возможной провокации

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Москва, 4 апреля. В результате пожара на московской фабрике «Семеновская пряжа» погиб один человек, пострадали более десяти, в том числе семеро пожарных.

Как передает корреспондент ФАН с места ЧП, сигнализация сработала в 12.30. Пожарные расчеты прибыли, по словам очевидцев, минут через семь-восемь. Начался пожар на фабричном складе. Загорелась пряжа. Торговый центр «Персей для детей» по соседству не пострадал. Огня не было видно, валил черный дым, рассказали очевидцы.

Один из сотрудников полиции в беседе с корреспондентом ФАН предположил, что пожар начался в результате провокации. Возможно, имеется в виду намеренный поджог. Специальные вертолеты скорой помощи совершили четыре рейса для эвакуации пострадавших в московские клиники.

Погибшая — работница фабрика. Она скончалась в карете скорой помощи.

Площадь пожара составила около 100 квадратных метров. На месте ЧП работали 20 единиц пожарной техники.

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