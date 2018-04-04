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Россия, Иран и Турция выступили за политическое решение конфликта в Сирии
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    Россия, Иран и Турция выступили за политическое решение конфликта в Сирии

    15:38  4 Апреля 2018
    357

    Россия, Иран и Турция выступили за политическое решение конфликта в Сирии

    Москва, 4 апреля. Лидеры Ирана, Турции и России выступили с совместным заявлением по Сирии по итогам переговоров в Анкаре.

    Лидеры трех стран представили миру совместное заявление, которое касается ситуации в Сирии. Россия, Турция и Иран убеждены, что конфликт в САР должен быть решен политическим путем.

    «(Главы государств) выразили свою убежденность, что не может быть военного решения сирийского конфликта, и что этот конфликт может быть завершен только через политический процесс путем переговоров», — говорится в тексте документа.

    Кроме того, Москва, Анкара и Тегеран намерены продолжить борьбу с террористами запрещенных в РФ «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусры»1. Они также отметили успех уже продленной совместной работы в борьбе с боевиками.

    «В борьбе с терроризмом крайне важно для предотвращения жертв среди мирных жителей отделить вышеупомянутые террористические группировки от группировок вооруженной оппозиции, присоединившихся к режиму перемирия и соблюдающим его», — заметили при этом представители трех стран.

    Россия, Иран и Турция выступили за политическое решение конфликта в Сирии

    Лидеры Ирана, Турции и России также предложили свою помощь ООН для запуска работы конституционной комиссии Сирии, которое должно состояться в ближайшее время.

    «Они (лидеры трех стран. — Прим. ФАН) вновь выразили поддержку для содействия началу работы комиссии в Женеве как можно скорее с помощью специального посланника ООН по Сирии и в сотрудничестве с тремя странами-гарантами», — говорится в выдержке из текста заявления.

    Страны отметили, что весомый вклад в урегулирование конфликта внесли переговоры в Астане, а также Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи.

    Особое внимание Москвы, Анкары и Тегерана было уделено гуманитарной ситуации в САР. Страны призвали международное сообщество, ООН и гуманитарные организации увеличить объемы помощи для сирийцев.

    «Путем направления дополнительной гуманитарной помощи, содействия гуманитарной деятельности, связанной с разминированием, восстановления основных объектов инфраструктуры, в том числе социально-экономических объектов и сохранения исторического наследия», — уточняется в документе.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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