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Киев, 4 апреля. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе является якобы «странным» и «не внушающим надежд» на разрешение проблем региона.

При этом Аваков оценил роль представителя Киева в гуманитарной подгруппе по урегулированию ситуации в Донбассе Виктора Медведчука, выразив мнение, что его политика «уже в прошлом». Украинский министр внутренних дел заявил, что не понимает, как Медведчук может представлять Украину в Минске.

«Я и без того минский процесс полагаю делом странным, и не внушающим надежд на решение проблемы. А с ним – тем более», — сообщил Аваков в интервью агентству «ЛИГАБизнесИнформ».

Напомним, Киев начал военную кампанию против Донецкой и Луганской народных республик весной 2014 года после того, как ДНР и ЛНР объявили о своей независимости. С тех пор, по данным ООН, жертвами вооруженного конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования украинского кризиса неоднократно обсуждали в разных форматах, включая «нормандский». Однако договоренности о прекращении огня были достигнуты только в Минске. По мнению главы МИД ФРГ Хайко Мааса, минский формат является единственной возможностью урегулировать ситуацию в Донбассе.

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