Меню
Регионы
18+
Лента новостей
Закрыть
Выбор региона
Закрыть
Поиск
Закрыть
Политика
МИД Великобритании удалил твит с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля
Новости Сирии
Путин назвал общую стратегическую цель России, Турции и Ирана в Сирии
Следующая новость
РоссияРоссия Весь мирВесь мир НовороссияНовороссия ОбществоОбщество УкраинаУкраина СирияСирия
Политика Политика Спорт Спорт Экономика Экономика Видео Видео Иносми Иносми Технологии Технологии #Соцсети #Соцсети Происшествия Происшествия Лента новостей Лента новостей
О нас Вакансии Рекламодателям Опросы
Пользовательское соглашение
Мы в Соц.Сетях
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД Великобритании удалил твит с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля

    15:28  4 Апреля 2018  /обновлено: 15:29  04 Апреля 2018
    398

    МИД Великобритании удалил твит с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля

    Москва, 4 апреля. Аккаунт министерства иностранных дел Великобритании в Twitter удалил сообщение от 22 марта, где заявлялось, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери «нервно-паралитическим агентом «Новичок» российского происхождения». 

    «МИД Великобритании удалил твит от 22 марта, где он писал о том, что [лаборатория] Портон-Даун подтвердил происхождение химиката из России, — написано в сообщении телеграм-канала агентства RT. — Ну все, посыпались».

    Российское посольство в Великобритании не замедлило задать вопрос британским коллегам: «Почему же МИД Великобритании удалил этот твит?»

    Удаленный твит британского посольства гласил: «Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в лаборатории в Портон-Даун ясно показал, что это был военный нервно-паралитический агент «Новичок», произведенный в России».

    Между тем, оборонная лаборатория в Портон-Даун сегодня опубликовала твит, где решительно отрицает, что определяла происхождение источника отравляющего вещества.

    «Наши эксперты точно определили нервно-паралитический агент как «Новичок», — написал твиттер-аккуаунт лаборатории. — Подтверждение происхождения источника данного агента не является и никогда не было в нашей области ответственности».

    Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что сотрудник лаборатории в Портон-Даун «с абсолютной уверенностью» заявлял ему, что для отравления Скрипалей был использован «боевой отравляющий газ, произведенный в России».

    Обвинения со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России в связи с инцидентом в Солсбери стали поводом для масштабный обоюдных санкций: из Западных стран были высланы порядка 150 российских дипломатических работников, которых объявили «агентами внешней разведки», и России ответила аналогичными мерами.

    Читайте ФАН в Яндекс.Новости.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Пожар в ТЦ «Персей для детей»: источник сообщил о возможной провокации

      15:53 4 Апреля 2018 39
      Читать
      15:28
      Сегодня

      МИД Великобритании удалил твит с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля
      15:11
      Сегодня

      Нельзя забежать на минутку и спросить, где педофил: эксперты возмущены проверкой интернатов после скандала под Челябинском
      14:04
      Сегодня

      В Госдуме отреагировали на блокировку ФАН и других СМИ в Facebook и Instagram
      11:42
      Сегодня

      Еврокомиссия решила закрыть «антимонопольное» дело против «Газпрома»
      10:46
      Сегодня

      Очевидцы сообщили о пожаре в ТЦ «Триумф Молл» в центре Саратова

      Жизнь разделилась на до и после: в Петербурге почтили память жертв теракта в метро. ФАН-ТВ

      21:46 3 Апреля 2018 874

      Жители Луганска ответили Киеву: Хороните свои опасные отходы на Майдане

      16:20 3 Апреля 2018
      11155

      Форсайт «Россия»: В Петербурге открылся четвертый международный экономический конгресс. ФАН-ТВ

      10:12 3 Апреля 2018
      1664

      На четыре с плюсом: Сборная России по лыжным гонкам подвела итоги олимпийского сезона. ФАН-ТВ

      19:53 2 Апреля 2018
      1956

      Пушкин против Драгунского: В столице прошел городской конкурс юных чтецов «Живая классика». ФАН-ТВ

      9:59 2 Апреля 2018
      1846
      Закрыть
      Читайте нас в Яндекс.Новостях
      Россия, Иран и Турция выступили за политическое решение конфликта в Сирии

      Россия, Иран и Турция выступили за политическое решение конфликта в Сирии

      15:38   4 Апреля 2018
      216
      Клинцевич отреагировал на похищение капитана «Норда» на Украине: Мы этого не оставим

      Клинцевич отреагировал на похищение капитана «Норда» на Украине: Мы этого не оставим

      14:47   4 Апреля 2018
      9468
      В МЧС рассказали о погибшем при пожаре сотруднике ТЦ «Персей для детей»

      В МЧС рассказали о погибшем при пожаре сотруднике ТЦ «Персей для детей»

      13:57   4 Апреля 2018
      16033
      Произвол Facebook: россияне пожаловались ФАН на незаконные блокировки в соцсети

      Произвол Facebook: россияне пожаловались ФАН на незаконные блокировки в соцсети

      13:33   4 Апреля 2018
      601