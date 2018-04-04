МИД Великобритании удалил твит с обвинениями в адрес России по делу Скрипаля

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Москва, 4 апреля. Аккаунт министерства иностранных дел Великобритании в Twitter удалил сообщение от 22 марта, где заявлялось, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери «нервно-паралитическим агентом «Новичок» российского происхождения».

«МИД Великобритании удалил твит от 22 марта, где он писал о том, что [лаборатория] Портон-Даун подтвердил происхождение химиката из России, — написано в сообщении телеграм-канала агентства RT. — Ну все, посыпались».

Why would @foreignoffice delete this tweet from 22 March? pic.twitter.com/Nvu1BfJw9J — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) April 4, 2018

Российское посольство в Великобритании не замедлило задать вопрос британским коллегам: «Почему же МИД Великобритании удалил этот твит?»

Удаленный твит британского посольства гласил: «Анализ, произведенный ведущими мировыми экспертами в лаборатории в Портон-Даун ясно показал, что это был военный нервно-паралитический агент «Новичок», произведенный в России».

Между тем, оборонная лаборатория в Портон-Даун сегодня опубликовала твит, где решительно отрицает, что определяла происхождение источника отравляющего вещества.

«Наши эксперты точно определили нервно-паралитический агент как «Новичок», — написал твиттер-аккуаунт лаборатории. — Подтверждение происхождения источника данного агента не является и никогда не было в нашей области ответственности».

Our experts have precisely identified the nerve agent as a Novichok. It is not, and has never been, our responsibility to confirm the source of the agent @skynews @UKmoments — Dstl (@dstlmod) April 3, 2018

Напомним, ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявлял, что сотрудник лаборатории в Портон-Даун «с абсолютной уверенностью» заявлял ему, что для отравления Скрипалей был использован «боевой отравляющий газ, произведенный в России».

Обвинения со стороны премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес России в связи с инцидентом в Солсбери стали поводом для масштабный обоюдных санкций: из Западных стран были высланы порядка 150 российских дипломатических работников, которых объявили «агентами внешней разведки», и России ответила аналогичными мерами.

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