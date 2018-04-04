Мы не будем стучаться в закрытую дверь: Шойгу отреагировал на рост активности НАТО у границ РФ

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Москва, 4 апреля. США и НАТО развернули на западных границах России наступательную группировку войск, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе выступления на Московской международной конференции.

«НАТО стремится нарастить и модернизировать военную инфраструктуру у российских границ. При этом в общественном мнении формируется миф о возрастающей для Европы опасности. То есть сами себя запугивают несуществующей российской угрозой, а затем планомерно увеличивают военный потенциал», — сказал глава оборонного ведомства.

По словам Шойгу, в Прибалтике и Польше размещен десятитысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. В Балтийском и Черном морях активизируется деятельность флотов США и других стран-участниц НАТО. Кроме того, активизировалась интенсивность полетов натовской авиации вдоль границ РФ.

Шойгу напомнил, что с января истребители ВКС РФ поднимались на перехват более 25 раз. В результате возросла опасность провокаций и военных инцидентов. Минобороны РФ многократно предлагало НАТО начать диалог, однако в Брюсселе к разговору не готовы.

«В свою очередь мы не собираемся стучаться в закрытую дверь, но и оставлять без внимания попытки силового давления на нас не намерены», — подчеркнул глава МО РФ.

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