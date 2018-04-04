Стало известно, где пройдет следующий саммит лидеров РФ, Ирана и Турции по Сирии

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Москва, 4 апреля. Следующий саммит лидеров стран-гарантов (Россия, Иран, Турция) по Сирии пройдет в Иране. Встреча будет, в частности, посвящена проведению конституционной реформы в Сирии.

«Они (лидеры трех стран — прим. ФАН) вновь выразили поддержку для содействия началу работы комиссии в Женеве как можно скорее с помощью специального посланника ООН по Сирии и в сотрудничестве с тремя странами-гарантами», — говорится в совместном заявлении.

Отметим, что вопрос о формировании комиссии, которая займется конституционной реформой в Сирии, поднимался во время конгресса национального диалога САР, состоявшийся в Сочи 30 января.

Ранее сообщалось, что правительственная армия Сирии при поддержке ВКС РФ и вооруженных сил Ирана уничтожила 65 тыс. боевиков за все время проведения военных действий. По словам начальника главного оперативного управления Генштаба РФ Сергея Рудского, благодаря совместным действиям трех стран было освобождено 113 тыс. квадратных километров Сирии от боевиков и 1,2 тыс. населенных пунктов.

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