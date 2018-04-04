Создателей сериала «Очень странные дела» обвинили в плагиате

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Лос-Анджелес, 4 апреля. Режиссер Чарли Кесслер подал в суд на создателей популярного сериала «Очень странные дела» Мэтта и Росса Дафферов за плагиат.

По словам истца, шоураннеры использовали сюжет его короткометражного фильма «Монток» и сценарий полнометражной картины «Проект «Монток» при создании шоу для стримингового сервиса Netflix.

Выяснилось, что братья Даффер встречались с Кесслером в апреле 2014 года и обсуждали полнометражнку «Проект «Монток».

Сюжет «Монтока» рассказывает о секретных государственных экспериментах, паранормальных явлениях и теориях заговора. Один из главных героев — полицейский с темным прошлым.

«Очень странные дела» — фантастический сериал в жанре хоррор. В главных ролях Вайнона Райдер, Финн Вулфард, Чарли Хитон, Натали Дормер, Джо Кири, Ноа Шнапп, Милли Бобби Браун, Дэвид Харбор. В центре сюжета — группа подростков, которая расследует цепочку паранормальных явлений, происходящих в маленьком американском городе.

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