Пожар в ТЦ «Персей для детей»: пострадали 11 человек

В закладки

Москва, 4 апреля. Четыре человека госпитализированы после пожара в столичном ТЦ «Персей». Всего пострадали 11 человек.

По информации Федерального агентства новостей, трое отправлены в НИИ Скорой помощи имени Склифосовского, еще один пострадавший — в 33-ю больницу. Кроме того, еще семь человек обратились за помощью, их осматривают специалисты. Вероятнее всего, их отпустят домой.

Напомним, в среду в Москве загорелся ТЦ «Персей для детей» на Малой Семеновской улице. В МЧС сообщили, что при пожаре погиб один из сотрудников торгового центра.

Представители СК РФ уже выехали на место пожара.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.