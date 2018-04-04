Литва захотела переименовать Грузию в Сакартвелию

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Вильнюс, 4 апреля. Власти Литвы захотели переименовать Грузию в Сакартвелию, соответствующий вопрос включен в повестку дня заседания Комиссии по государственному литовскому языку. Об этом радио сообщил председатель комиссии Аудрис Антанайтис.

Литовский МИД предложил ранее узаконить традиционное оригинальное название Грузии — Сакартвело. По словам председателя комиссии по языку Аудриса Антанайтиса, аналогичное обращение поступило от грузинского посольства в Литве. Глава комиссии подчеркнул, что оригинальная форма не соответствует нормам литовского языка, поэтому ее придется изменить.

«Возможны разные варианты, их четыре. Один из наиболее подходящих — Сакартвелия», — сказал Антанайтис.

По данному вопросу есть разные мнения, не исключено, что члены комиссии будут против изменений исторически утвержденного в литовском языке названия Грузии, резюмировал чиновник.

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