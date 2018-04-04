Что сказал Эйткенхед: признания Портон-Даун — еще не точка в «деле Скрипалей»

В закладки

Словосочетание «британские ученые» в последние годы стало мемом, и не зря. Глава военной лаборатории в том самом Портон-Даун по имени Гари Эйткенхед признался телеканалу Sky News, что ни он сам, ни его люди не установили происхождения нервно-паралитического вещества, которым, по версии британского следствия, отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Ох, что тут началось в России!..

Рано радоваться

По мнению целого ряда граждан нашего государства, с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, главой британского МИД Борисом Джонсоном и министром обороны Великобритании Гэвином «Россия должна заткнуться» Уильямсоном произошло то, что описано в старинной английской детской потешке. Помните перевод Маршака?..

Три мудреца в одном тазу

Пустились по морю в грозу.

Будь попрочнее старый таз,

Длиннее был бы мой рассказ.

На этом можно было бы и опустить занавес новой шекспировской драмы, но мы-таки продолжим. Потому что, вопреки мнению значительной части российской общественности, заявление «британского ученого» — это вовсе не точка в «деле Скрипалей» и даже не многоточие. В лучшем случае, это лишь запятая.

Почему? Потому что гендиректор Эйткенхед признал лишь вот что — в «Портон-Даун» установили, что боевое отравляющее вещество, от которого предположительно пострадал Скрипаль, относится по британской терминологии к типу «Новичок». Все. Дальнейшие же выводы о том, что «Новичок» имеет российское происхождение, члены британского правительства, по словам главы лаборатории, сделали на основе данных, предоставленных разведслужбами королевства.

Иными словами, задачи выяснить, откуда т.н. «Новичок» взялся в Солсбери, перед лабораторией «Портон-Даун» никто не ставил. О чем Эйткенхед прямо и заявил: «Наша работа — предоставить научное обоснование того, что представляет собой этот конкретный нервно-паралитический агент. Мы определили, к какому конкретному классу веществ он относится, и что это боевое отравляющее вещество, но это не наша работа — установить место его происхождения».

Ну и, разумеется, Эйткенхед отверг любую причастность вверенной ему лаборатории к отравлению Скрипаля: «Невозможно, чтобы что-то подобное могло поступить от нас или покинуло стены нашего объекта».

Собственно, с версией главы лаборатории вполне согласуется и нашумевшее выступление г-жи Мэй перед Палатой общин 12 марта. Приведем тот пассаж из ее речи, в котором приводились доводы, позволившие британскому премьер-министру утверждать о «руке Москвы»:

«Теперь уже ясно, что г-н Скрипаль и его дочь были отравлены боевым нервно-паралитическим агентом того типа, что изготавливался в России. Он относится к группе агентов, известных как «Новичок».

Основываясь на положительных результатах от всемирно признанных экспертов научно-технологической лаборатории в Портон-Даун, на нашем знании о том, что Россия ранее производила этот агент и до сих пор способна изготовлять его, на российской практике устранения неугодных персон в интересах государства, а также на нашей оценке того, что Россия рассматривает перебежчиков как законные цели для устранения, правительство пришло к выводу: за действия против Сергея и Юлии Скрипаль с большой долей вероятности несет ответственность Россия.

Таким образом, имеются лишь два правдоподобных объяснения случившемуся в Солсбери 4 марта. Либо это было прямое действие России против нашей страны. Либо российское правительство потеряло контроль над крайне опасным нервно-паралитическим агентом и позволило ему попасть в чужие руки».

Жираф большой — ему видней

Еще один нюанс, на который стоит обратить внимание. По словам Эйткенхеда, в распоряжении Великобритании нет противоядия от «Новичка». Его нет хотя бы по той причине, что подобного противоядия, применительно к отравляющим веществам типа «Новичок», вообще существовать не может. Соответственно, специальный антидот Сергею Скрипалю и его пострадавшей дочери никто не назначал.

На этом месте часть российской общественности, скорее всего, воинственно взовьется на дыбы. Как же так, ведь Мэй утверждала, что Скрипалей спас как раз оперативно введенный им антидот?! Ну да, британский премьер-министр действительно что-то такое говорила. Как и The Daily Mirror. Как и сотрудники британского МИД. Вот только есть мнение, что, упоминая некое противоядие, все эти источники имели в виду не специальный «антиновичок», а банальный атропин.

Читайте также: Русские вопросы о «Новичке»: экзамен для Лондона и тайны Госдепа при Клинтон

Возможно, понимая, что его спич может понизить доверие к позиции британского правительства относительно госпринадлежности отравляющего вещества, использованного против Скрипаля, гендиректор лаборатории добавил пассаж про сложность синтезирования этого ОВ в кустарных условиях. То есть, по мнению Эйткенхеда, за изготовление данного вещества ответственно какое-то государство… Какое же, сэр? Ну, это уже у британского правительства надо спрашивать. Как говорится, «жираф большой — ему видней!»

Впрочем, что по поводу госпринадлежности якобы обнаруженного «Новичка» думает британское правительство, мы знаем и без Эйткенхеда. На этом краткий анализ выступления гендиректора лаборатории можно закончить. Как видим, существенных противоречий между словами Эйткенхеда и тезисами той же Мэй нет.

Означает ли это неоспоримость официальной британской версии происшествия в Солсбери? Нет, конечно.

«Новичок», гречка и остальные

Во-первых, Великобритания не раскрывает реальное состояние Скрипалей. По крайней мере, не раскрывает на официальном уровне. На неофициальном же мы знаем, что бывший полковник ГРУ в коме, а его дочь вроде бы пришла в себя. Иными словами, оба пострадавших лица живы. И это после якобы имевшего место применения боевого отравляющего вещества последнего поколения?! ОВ, от которого нет противоядия?!..

Во-вторых, судя по публикациям в британских СМИ, Лондон никак не может сформулировать даже способ применения ОВ, использованного в «деле Скрипаля». За прошедшее после инцидента в Солсбери время мы узнали, что «Новичок» подмешали Скрипалям в пищу или напитки, распылили в вентиляционной системе автомобиля, нанесли на одежду/лавку/дверную ручку, и т.п.

Текущая версия — ОВ попало в Великобританию в пакете с гречкой, привезенном из России Юлией Скрипаль. Есть основания полагать, что на этой версии дело не остановится и нас ждет еще немало экзотических гипотез made in Great Britain. Как можно выстраивать обвинение без четкого понимания механизма использования ОВ — профессиональный секрет спецслужб ее величества.

Читайте также: Позорная презентация по «делу Скрипаля»: британцы напутали даже в картинках

В-третьих, британские источники свидетельствуют об обнаружении в организмах отца и дочери Скрипалей следов вещества А-234. Между прочим, А-234 и «Новичок» — это, если верить специалистам в области химического оружия, разные ОВ. Так чем же отравили Скрипалей?..

В-четвертых, то, что против Скрипалей было использовано ОВ из семейства «Новичок» и это вещество могло быть изготовлено исключительно в России, известно лишь со слов британских же источников. Вот что, например, заявил г-н Джонсон:

«Если вы посмотрите на вещество, которое использовалось, то это яд «Новичок» — такой вывод сделали наши эксперты из лаборатории Портон-Даун, они хорошие специалисты… Итак, это нервно-паралитическое вещество, которое делалось только в России…».

И все. Точка. Ранее считалось, что Джонсон получил доказательства «русского следа» ОВ из Портон-Даун. Но теперь мы знаем, что это не так и мнение «небожителей» с Даунинг-стрит основывается на таинственных докладах британских спецслужб. Тех самых спецслужб, которые, согласно выводам комиссии Джона Чилкота, предоставили британскому правительству ложные данные о производстве в Ираке химического и биологического оружия. Что, в свою очередь, в немалой степени содействовало принятию решения об участии Великобритании в иракской кампании…

Россия идет в ОЗХО

Этот ряд — в-пятых, в-шестых, в-седьмых — можно продолжать очень долго.

Недаром Россия отправила в адрес Организации по запрещению химического оружия два десятка вопросов, связанных с британским расследованием «дела Скрипалей», и настояла на созыве 4 апреля в Гааге сессии исполкома ОЗХО.

Недаром постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что Россия не примет результатов расследования организации, если в нем не будут участвовать российские эксперты.

Недаром президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом резюмировал: «Они [британцы] не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации. В этой связи вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания».

Какой из всего этого можно сделать вывод? До завершения расследования инцидента в Солсбери еще очень далеко. Британия ни в чем пока «не созналась» и нигде не «пошла на попятную». России еще предстоит побороться за свое честное имя. Этот процесс, в связи с явной политической ангажированностью следствия, будет нелегким, несмотря на очевидную сомнительность британских аргументов в «деле Скрипалей».

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.