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В борьбе с информационными атаками на Россию нужен комплексный подход — Нежданов
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    В борьбе с информационными атаками на Россию нужен комплексный подход — Нежданов

    18:13  4 Апреля 2018
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    В борьбе с информационными атаками на Россию нужен комплексный подход

    В России будет создана система блокировки определенных сайтов, что позволит защитить банки, министерства и другие государственные учреждения от информационных атак зарубежных спецслужб и хакеров.

    Рынок технологий защиты бренда от кибератак в России развит очень слабо, заявили Федеральному агентству новостей в компании Group-IB, специализирующейся на предотвращении и расследовании подобных преступлений.

    В Сети с завидной периодичностью ведутся информационные атаки на бренды, подделываются сайты и логотипы, идет торговля контрафактом, создаются фишинговые страницы и зараженные мобильные приложения. В результате этого компании не только рискуют своей репутацией, но и теряют немалые деньги. К примеру, в 2016 году в мессенджере WhatsApp появилась вирусная рассылка в отношении Сбербанка. В сообщениях утверждалось, что call-центр банка якобы начал обзванивать клиентов, выясняя происхождение их переводов на карты. В Сбербанке достаточно быстро на это отреагировали, назвав данную информацию ложной и разослав сообщения своим клиентам: «Если вам позвонили и сообщили о блокировке карты, знайте — это делают мошенники».

    Не удалось избежать подобного и другим российским банкам и компаниям.

    В Group-IB отметили, что подобные атаки хорошо спланированы, поражает также их масштаб — за несколько часов сообщения в социальных сетях накрывают огромную территорию. Когда речь идет об угрозе здоровья или финансовой безопасности, фейковые сообщения начинают распространять обычные люди. Задача мошенников заключается в том, чтобы вывести панику и неразбериху из онлайна в реальную жизнь. Когда в соцсетях появились ложные сведения о якобы планируемом «ограничении на снятие наличных в банкоматах Сбербанка», организаторы атаки даже нанимали в соцсетях желающих «постоять в очереди» у определенных отделений.

    Чтобы противостоять атакам подобного уровня, нужная мощная система киберразведки, которая сможет предотвращать преступления против того или иного бренда еще на этапе их подготовки и развертывания, подчеркнули в компании. А если атака уже произошла, необходимо оперативно удалять нежелательные материалы, привлекать авторитетных «адвокатов бренда», работать в соцсетях с «недовольными» и вытеснять негативные сообщения позитивными или нейтральными.

    Решением подобных вопросов всерьез занялись в Государственной думе РФ. Глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков на конференции Ассоциации банков России заявил о том, что иностранные спецслужбы регулярно ведут информационные атаки на российские банки. По его словам, «идет целенаправленная работа по разрушению нашей экономики из-за пределов страны». То есть целенаправленно распространяют недостоверную информацию, в том числе о финансовых институтах, чтобы создать проблемы на российских рынках и посредством этого решать свои корыстные задачи.

    Все это, соответственно, может угрожать национальной безопасности России.

    Анатолий Аксаков отметил, что его коллеги по нижней палате парламента совместно с Центробанком уже подготовили текст соответствующего законопроекта. В чем именно будет заключаться суть закона, депутат Госдумы не уточнил. Можно, однако, предположить, что планируется подвергать блокировке фейковые сайты, распространяющие лживую информацию.

    Заметить такие атаки помогают специальные системы мониторинга, которые позволяют банкам и компаниям увидеть многочисленные упоминания их бренда в социальных сетях и средствах массовой информации с негативным подтекстом, подчеркнули в Group-IB. Сначала происходит так называемый «посев» (публикация) лживых сообщений, затем их «разгон» в тематических группах, форумах и чатах (через ботов, а иногда и через авторитетных блогеров — лидеров мнений). И вот уже ситуация выходит из-под контроля. 

    Как с этим бороться, ФАН рассказал Игорь Нежданов — руководитель Департамента информационных войн Лаборатории перспективных разработок.

    «На самом деле такие истории происходят давно, — отметил Нежданов. — Но если в конце 90-х годов и начале 2000-х распространение подобных слухов осуществлялось посредством СМС, то сейчас прибегают к помощи мессенджеров и — вторым этапом — социальных сетей. Сначала идет подготовка аудитории — распространяются непрямые, скажем так, утверждения. Например, кто-то сообщает в соцсети, мол, все, банку может прийти конец, и надо забирать оттуда деньги, и пошло-поехало. Вот в прошлом году с банком «Открытие» «красиво» сделали — в Telegram появилось голосование: делаем ставки, какой банк лишится лицензии ЦБ следующим, и в числе трех называлось «Открытие».

    То есть людям как бы намекнули, что, скорее всего, какой-то из этих банков рухнет. После подготовки почвы, по словам Нежданова, на это уходит недели две-три, идет уже модулирующий вброс. Так, ходят слухи, что в Центральном банке внимательно присматриваются к ситуации в банке «Открытие». Это продолжается три-четыре дня. Затем уже следует прямое утверждение — завтра-послезавтра отзовут лицензию у «Открытия», быстро бегите, забирайте свои деньги. То же самое было и с Татфондбанком, и с «Пересветом». В этому году подобного пока не замечается.

    На вопрос, неужели за всеми подобными историями стоят иностранные спецслужбы, эксперт замечает, что — не всегда.

    «В каких-то случаях да, а в каких-то — нет. Для того чтобы так утверждать, надо знать — проводилось ли какое-то расследование, искались ли источники вбросов и так далее. В отношении коммерческих банков среднего уровня такое, конечно же, никто не проводит. Можно лишь что-то предполагать. Но вот в 2014 году Сбербанк потерял, по слухам, миллиард как раз в результате такой атаки. Его, понятное дело, сильно поддержали, и он устоял. И после расследования утверждалось, что основная «движуха» была с территории одной соседней страны. Можете догадаться, какой. Когда проводились полноценные расследования, то таких случаев — спецслужбы — процентов 10 наберется. Остальные 90% — может, да, а, может, и нет. Но, конечно, нельзя исключать и конкурентов, им информационные атаки тоже выгодны».

    Если в Госдуме примут законопроект, обещанный Аксаковым, по мнению эксперта, все, судя по всему, сведется к блокировке сайтов. Беда только, что телефонные сообщения и социальные сети не заблокировать.

    «Нельзя действовать одними запретами, — считает Нежданов. — Необходим комплексный подход. Например, физические лица и индивидуальные предприниматели защищены от крахов банков, если имеют на счету до 1,4 миллиона рублей. И свои деньги они рано или поздно получат. Финансы же юрлиц никак не защищены. А ведь на их счетах находится гораздо больше денег. Они, как правило, выводят свои деньги быстро и влияют тем самым на падение банка. Так что, повторюсь, проблема большая и многогранная, и какое-то одно простое решение тут не поможет».

    Необходимо также усилить ответственность за распространение ложной информации. Наказание должно быть не только административным, но и уголовным, со значимыми штрафами. Кроме того, силовики должны иметь возможность быстро обходить существующие сейчас бюрократические проволочки и решать эти проблемы с учетом того, что эффективность подобных вбросов колеблется в промежутке от двух до двадцати четырех часов. Потом бороться с этим уже бессмысленно.

    Сейчас же силовики, по словам эксперта, реагируют на атаки лишь через двое-трое суток. Когда поезд уже ушел. Но главное, нужно работать с населением — повышать грамотность людей, приучать их отличать ложь и фейки от правды.

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    Автор: Марат Лашкин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #хакеры #аксаков #group-ib
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