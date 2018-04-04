Число пострадавших при тушении пожара в ТЦ «Персей» в Москве сотрудников МЧС выросло до шести

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Москва, 4 апреля. Шесть пожарных пострадали во время пожара в торговом центре «Персей» в Москве. Об этом сообщает корреспондент ФАН с места событий. Отмечается, что один из сотрудников МЧС находится в тяжелом состоянии, у пятерых диагностировали травмы средней тяжести.

Ранее сообщалось о трех пострадавших сотрудниках МЧС и об одном погибшем при пожаре. Им оказался сотрудник торгово-развлекательного комплекса, который дезориентировался в пространстве. Напомним, возгорание в торговом центре вспыхнуло на шестом этаже. Загорелось помещение для складирования товаров.

Площадь возгорания достигала 80 квадратных метров. Ликвидировать открытое горение удалось за 20–25 минут. На место пожара прибыли 25 единиц техники, 88 человек личного состава. На данный момент пожар ликвидирован.

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