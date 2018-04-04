Убивший главу Нефтеюганска киллер попросился на Украину

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Нефтеюганск, 4 апреля. Приговоренный к 18 годам тюрьмы за убийство главы Нефтеюганска Геннадий Цигельник попросил передать его Украине.

В 2006 году Цигельник был приговорен к 18 годам тюрьмы за убийство мэра Нефтеюганска Владимира Петухова, которое он совершил с другим киллером в 1998 году.

Спустя 12 лет после решения суда осужденный попросил перевести его из волгоградской колонии на Украину. Следствие выступило против, передает «Газета.ru».

Волгоградский областной суд отклонил эту просьбу Цигельника. Осужденный направил жалобу в Верховный суд. Остается неизвестно, на чем он основывает свое ходатайство, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в среду одобрил законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для людей, осужденных за педофилию.

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