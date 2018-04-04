Китай пожаловался в ВТО на новые пошлины США

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Пекин, 4 апреля. Намерением ввести новые пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров США нарушают принципы Всемирной торговой организации, заявили в среду в министерстве коммерции КНР.

«Подобные односторонние протекционистские меры не только нарушают законные права китайской стороны, но в еще большей степени являются публичным нарушением принципов ВТО и неизбежно подорвут авторитет системы многосторонней торговли», — говорится в заявлении ведомства.

Подчеркивается, что в связи с планами Вашингтона КНР выразила США «решительный протест». В китайском торговом ведомстве выразили надежду, что орган по урегулированию споров ВТО защитит порядок международной торговли и объективно разберется в ситуации.

Напомним, ранее в ответ на действия США Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 импортируемых из Штатов товаров.

До этого в среду Вашингтон опубликовал список из 1,3 тысячи китайских товаров, в отношении которых будут применены аналогичные пошлины. Такой шаг американской стороны был предпринят в соответствии с меморандумом «О борьбе с экономической агрессией Китая», который президент США Дональд Трамп подписал 23 марта.

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