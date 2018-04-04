Немецкие предприниматели выступили за отмену антироссийских санкций

В закладки

Москва, 4 апреля. Немецкие предприниматели выступают за отмену антироссийских санкций. Об этом во время встречи с советником президента РФ Владимира Путина Антоном Кобяковым рассказал глава ассоциации малого и среднего бизнеса Германии Маркус Йергер.

По его словам, многие компании из ФРГ исторически имеют хорошие отношения с российскими партнерами.

«Наша ассоциация выступает за отмену антироссийских санкций, так как это мешает планомерному развитию экономик обеих стран. Мы надеемся на скорейшее решение политических вопросов и дальнейшее углубление экономических связей между Россией и Германией», — приводит заявление Йергера пресс-служба «Росконгресса».

Он отметил, что участие делегации ассоциации в Петербургском международном экономическом форуме, который состоится в конце мая, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества между немецкими и российскими бизнес-структурами.

Напомним, проведенный в Германии опрос ранее показал, что более половины предпринимателей из ФРГ не поддерживают санкции против России.

Отметим также, что в конце марта власти ФРГ выдали разрешение на строительство трубопровода «Северный поток-2» в своей исключительной экономической зоне.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.