Киев пригрозил задерживать все суда, побывавшие в портах Крыма

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Киев, 4 апреля. Власти Украины будут задерживать все суда, входящие и выходящие из портов Крыма без согласования с Киевом, заявил пресс-секретарь украинской Госпогранслужбы Олег Слободян.

В Госпогранслужбе Украины прокомментировали задержание в Азовском море российского судна «Норд», приписанного к порту Керчь. Пресс-секретарь украинского ведомства пригрозил, что власти будут задерживать все суда, входящие или выходящие из крымских портов.

«Позиция Украины однозначна: Крым — незаконно оккупированная часть Украины, поэтому на нарушения порядка входа и выхода с оккупированной территории правоохранительные органы будут реагировать немедленно», — сказал Слободян.

Он добавил, что украинские власти отрабатывают меры по защите интересов страны. Слободян призвал не спешить с выводами, отметив, что возможности Украины «в этом регионе на данный момент адекватны существующим угрозам».

Ранее сообщалось, что капитан «Норда» доставлен в суд Херсона для назначения меры пресечения. Напомним, что Крым стал российской территорией по результатам народного референдума в марте 2014 года. Подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение к РФ.

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