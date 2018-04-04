СК РФ завел уголовное дело о пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве

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Москва, 4 апреля. Следственный комитет РФ. возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и халатности по факту возгорания в московском торговом центре «Персей для детей».

«По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «причинение смерти по неосторожности», «халатность», — уточнила официальный представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Напомним, пожар в ТЦ «Персей для детей» на востоке столицы произошел в среду. В результате пожара погиб один из сотрудников торгового центра. Также во время эвакуации пострадали три сотрудника федеральной пожарной службы. В настоящее время пожар в ТЦ ликвидирован.

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