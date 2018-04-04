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Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном заключении педофилов
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    Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном заключении педофилов

    14:31  4 Апреля 2018
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    Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном заключении педофилов

    Москва, 4 апреля. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в среду одобрил законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для людей, осужденных за педофилию. Он рекомендовал депутатам принять документ в первом чтении.

    Отметим, что законопроект также предлагает отменить сроки давности по преступлениям, связанным с сексуальным насилием над детьми от 14 лет. Правовой акт подготовила группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, передает «Федерал Пресс».

    Кроме того, законопроект устанавливает совместное проживание взрослых с детьми и подростками в качестве отягчающего обстоятельства. Под статью уголовного кодекса попадают и люди, принуждающие детей к действиям сексуального характера.

    «На этой рабочей группе были выработаны действительно жизненно важные механизмы по защите детей», — цитирует члена комитета Госдумы Валентину Миронову «Парламентская газета».

    Напомним, что, согласно действующему законодательству, растлителям детей до 14 лет грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

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    Автор: Антон Соколов
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    #госдума #наказание #ужесточение #педофилия
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