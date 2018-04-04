Профильный комитет Госдумы одобрил законопроект о пожизненном заключении педофилов

В закладки

Москва, 4 апреля. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в среду одобрил законопроект, который предусматривает пожизненное лишение свободы для людей, осужденных за педофилию. Он рекомендовал депутатам принять документ в первом чтении.

Отметим, что законопроект также предлагает отменить сроки давности по преступлениям, связанным с сексуальным насилием над детьми от 14 лет. Правовой акт подготовила группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, передает «Федерал Пресс».

Кроме того, законопроект устанавливает совместное проживание взрослых с детьми и подростками в качестве отягчающего обстоятельства. Под статью уголовного кодекса попадают и люди, принуждающие детей к действиям сексуального характера.

«На этой рабочей группе были выработаны действительно жизненно важные механизмы по защите детей», — цитирует члена комитета Госдумы Валентину Миронову «Парламентская газета».

Напомним, что, согласно действующему законодательству, растлителям детей до 14 лет грозит лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.