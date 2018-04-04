Клинцевич отреагировал на похищение капитана «Норда» на Украине: Мы этого не оставим

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Москва, 4 апреля. Представитель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал Федеральному агентству новостей действия украинских силовиков, захвативших капитана российского рыболовецкого судна «Норд» Владимира Горбенко.

«Это обычная практика украинских спецслужб, поступать таким образом. Мы, конечно, этого так не оставим, у нас есть кому этим заниматься, и по линии спецслужб, и по дипломатическим каналам», — заявил сенатор.

Франц Клинцевич не сомневается в том, что капитан скоро вернется домой.

«Мы найдем способ вернуть нашего гражданина на Родину, ни грамма в этом не сомневаюсь», — подчеркнул он.

Напомним, траулер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта с десятью членами экипажа — жителями Керчи.

Сегодня, 4 апреля, появилась информация, что капитана судна Владимира Горбенко украинские пограничники увезли в неизвестном направлении. Адвокат Горбенко расценивает действия силовиков как похищение.

Позднее его адвокат Дмитрий Щербина заявил, что моряк доставлен в суд украинского Херсона для назначения ему меры пресечения.

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