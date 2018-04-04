Шойгу сравнил терроризм в Сирии с угрожающей всему миру эпидемией

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Москва, 4 апреля. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что терроризм в Сирии подобен эпидемии, которая может распространиться на все регионы мира.

Во время встречи в Москве с министром национальной обороны Вьетнама генералом армии Нго Суан Литем Шойгу обратил внимание на террористическую угрозу в мире. Он отметил, что она представляет опасность не только для Сирии.

«Уверены, что сама по себе ситуация в Сирии проецируется на все регионы планеты, — констатировал российский министр. — Потому что то, что сегодня происходит там, может быть перенесено как зараза, как эпидемия на другие уголки».

Шойгу поблагодарил вьетнамского коллегу за подписание соглашения об упрощенном заходе в порты двух стран. Глава Минобороны РФ выразил надежду, что этот договор будет способствовать развитию отношений по линии флотов России и Вьетнама, а также продвижению сотрудничества государств в военной и военно-технической сфере.

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