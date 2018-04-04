Немецкие «антифашисты» проведут акцию перед офисом Rheinmetall под лозунгом #Fight4Afrin

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Берлин, 4 апреля. Немецкая «антифашистская» группировка под названием «Юные революционеры Берна» заявила о намерении провести акцию в поддержку курдских вооруженных группировок в Турции и на севере Сирии перед офисом немецкой оружейной компании Rheinmetall. Активисты заявили о проведении данной акции в Twitter в поддержку лозунга #Fight4Afrin.

Напомним, после начала боевой операции турецких сил против курдских боевиков на севере Сирии в Германии, где проживает большое количество турецких и курдских эмигрантов, участили столкновения между национальными политическими группировками. Некоторые радикальные немецкие антифашистские группировки присоединились к нападениям и погромам: так, та же группа «юных революционеров» хвастается на своей странице тем, что забросала генеральное консульство Турции в Цюрихе коктейлями Молотова в ночь на 2 апреля.

Новую акцию в поддержку курдов перед зданием Rheinmetall «антифашисты» назначили на 7 апреля — планируется большая демонстрация под антитурецкими лозунгами.

Напомним, операция турецких войск против курдских формирований «Народной милиции» (YPG) и «Сирийских демократических сил» (SDF) началась после того, как США заявили о планах создания «сил обороны границы» в Сирии — по сути, создав отдельное образование на территории восточной Сирии, неподконтрольное правительству в Дамаске. Турция, где курдские вооруженные формирования считают террористическими группировками, заявила, что не потерпит существования на своей границы «террористической армии» и двинула войска на Африн.

После наступления курдские СМИ и поддерживающие их европейские активисты развернули масштабную кампанию в поддержку Африна, а также YPG и SDF. Курды в Европе устроили ряд демонстраций, которые в некоторых случаях сопровождались жесткими столкновениями с ответными демонстрациями немецких турков.

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