Текст «Тотального диктанта» в Таллине прочтут Билан и Сухоруков

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Таллин, 4 апреля. «Тотальный диктант» в Таллине будут читать певец Дима Билан и актер Виктор Сухоруков.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы Эстонии. Отмечается, что мероприятие состоится в Центре русской культуры, в одном из столичных концертных залов и в Таллинском университете.

«В Таллине «Тотальный диктант» пройдет на трех площадках, а не на одной, как было два последних года. В Центре русской культуры текст диктанта прочитает российский актер Виктор Сухоруков, в концертном зале Nordea — российский певец Дима Билан, а в аудитории Таллинского университета – лектор Наталья Чуйкина», — отмечается в сообщении.

Напомним, традиционная акция пройдет 14 апреля. В среду началась регистрация желающих написать «Тотальный диктант». Отметим, что в Эстонии проверить свою грамотность можно в пяти городах.

Ранее стало известно, что в Красноярске текст «Тотального диктанта» прочтет телеведущий Михаил Шац, а в Иркутске — поэтесса Ирина Астахова.

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