4 апреля | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Москве проходит конференция по международной безопасности

В Москве стартовала конференция по международной безопасности Сегодня начала работу VII Московская конференция по международной безопасности. Для участия в форуме прибыло более 850 гостей, среди которых министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 95 государств. На открытии выступили секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и глава ФСБ России Александр Бортников. Участникам форума зачитали поздравительную телеграмму от Президента страны Владимира Путина.

Россия получила от ОЗХО ответы на вопросы по «делу Скрипаля» Российская сторона получила от Организации по запрещению химического оружия ответы на отправленные на прошлой неделе вопросы, связанные с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Теперь полученные данные изучаются российской стороной. При этом Лондон, а также европейские страны, которые уже предприняли санкции против России, скорее всего не признают развал доказательств по «делу Скрипаля», так как ситуация зашла слишком далеко, заявил сенатор Алексей Пушков.

Из Восточной Гуты за сутки выведены почти 1 500 боевиков и члены их семей За сутки по гуманитарному коридору в Восточной Гуте выведены еще полторы тысячи боевиков и членов их семей. Они перевезены на север провинции Алеппо, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что на всем маршруте их безопасность обеспечивали сирийские полицейские под контролем офицеров российского Центра по примирению враждующих сторон и представителей Сирийского Арабского Красного Полумесяца. В тоже время в освобожденных от боевиков населенных пунктах обнаружены склады с боеприпасами и цеха по производству мин и взрывчатки.