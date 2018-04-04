Следственная группа выехала на место пожара в московский ТЦ «Персей»

В закладки

Москва, 4 апреля. Представители Следственного комитета выехали на место пожара в столичном ТЦ «Персей», говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

Руководитель главка МЧС Москвы Илья Денисов сообщил ранее , что пожарные потушили возгорание в «Персее». Отмечается, что один человек погиб, трое пострадали.

«На место пожара в торговом центре «Персей» на востоке столицы выехала группа следователей и криминалистов ГСУ СК России по Москве», — говорится в сообщении СК России.

Напомним, что из столичного торгового центра было эвакуировано порядка трехсот посетителей.

Читайте ФАН в Яндекс.Новости.