Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке сальмонеллеза в Швеции

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Москва, 4 апреля. Роспотребнадзор предупреждает граждан России, которые на данный момент находятся в Швеции или собираются ее посетить, о вспышке сальмонеллеза у кошек в данной стране. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

По информации ведомства, причиной вспышки заболевания стали зараженные инфекцией мелкие птицы, на которых охотятся животные. Ветеринарные службы Швеции сообщают об огромном числе заболевших уличных кошек — с начала текущего года их зарегистрировано свыше тысячи, пишет «Свободная пресса».

Кроме того, зафиксированы случаи, когда от заболевших кошек заражались маленькие дети. Шведские власти напоминают о необходимости соблюдения личной гигиены при контактах с птицами и животными, а также о необходимости следить за состоянием домашних питомцев.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о вспышке сальмонеллеза в 20 американских штатах.

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