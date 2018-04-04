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Миротворческий опыт: как Россия может разрешить конфликт в ЦАР
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    Миротворческий опыт: как Россия может разрешить конфликт в ЦАР

    15:30  4 Апреля 2018
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    Миротворческий опыт: как Россия может разрешить конфликт в ЦАР

    Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил нападение на базу миротворцев ООН в Центральноафриканской Республике, в результате которого один миротворец погиб и более десятка получили ранения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.  

    «Генеральный секретарь ООН осуждает предпринятую 3 апреля в Центральноафриканской Республике атаку на базу Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) в префектуре Уака. В результате нападения один миротворец из Мавритании погиб, а еще 11 получили ранения, и сейчас им оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении.

    Кроме того, Гутерриш, помимо всего прочего, выразил возмущение в связи с тем, что в тот же день в префектуре Уака был убит 21 мирный житель, в том числе четыре женщины и четверо детей. Еще 14 человек получили ранения.

    Помощь России

    В начале 2018 года Российская Федерация поставила в Центральноафриканскую Республику партию стрелкового оружия и боеприпасов, а также направила туда военных и гражданских инструкторов для подготовки местных военнослужащих.

    Миротворческий опыт: как Россия может разрешить конфликт в ЦАР

    «Откликаясь на соответствующую просьбу президента ЦАР, российская сторона приняла решение об оказании Банги на безвозмездной основе военно-технической помощи», — говорится в комментарии, который размещен на сайте МИД России. 

    «Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и, в конечном счете, нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта», — заявили в МИД России.

    Эпоха колониальной борьбы

    Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что конфликт в Центральноафриканской Республике показывает, что африканский континент переживает эпоху новой колониальной борьбы за его ресурсы. Кроме того, ситуацию обостряют межэтнические и межконфессиональные конфликты, которые возникли задолго до наших дней.

    «Колониальная политика европейских держав, эксплуатировавших ресурсы Африки, и обстоятельства их борьбы за нее и ухода оттуда создали множество нестабильных государств с произвольно проведенными границами. Они не учитывают этническую и религиозную историю и обстановку. Бедность и искусственно созданные противоречия стали причинами конфликтов, которыми сейчас пользуются старые колониальные державы вроде Франции для продолжения своей политики колониализма новыми методами», — пояснил Сергей Простаков.

    Миротворческий опыт: как Россия может разрешить конфликт в ЦАР

    Однако, заметил эксперт, они неспособны даже при сохранении своего военного присутствия обеспечить прочный мир на территории Африки. Сейчас она становится объектом внимания Китая, ищущего источник дешевых природных ресурсов, и Запада, пытающегося в этом ему помешать. К каким последствиям это приводит, видно на примере Центральноафриканской Республики, разделенной религиозным конфликтом, который затрагивает многие опасные противоречия современного мира и создал предпосылки для распространения терроризма на континенте.

    «Российский опыт урегулирования подобных конфликтов смело можно считать успешным. Это было продемонстрировано в Чечне, сейчас идет процесс примирения в Сирии, который без участия Москвы был бы просто невозможен. Поэтому российский опыт антитеррористической деятельности и дипломатического посредничества будет полезным и на территории ЦАР. Нельзя не отметить, что этот опыт сейчас намного успешнее, чем результаты, достигнутые ООН и Западом. Миротворческая миссия при ведущей роли Франции показывает, что она неспособна справиться с конфликтом, что заставляет сомневаться в эффективности этого инструмента сейчас и в других регионах мира», — резюмировал Сергей Простаков.

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    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #миротворцы #цар
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