Миротворческий опыт: как Россия может разрешить конфликт в ЦАР

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш осудил нападение на базу миротворцев ООН в Центральноафриканской Республике, в результате которого один миротворец погиб и более десятка получили ранения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Генеральный секретарь ООН осуждает предпринятую 3 апреля в Центральноафриканской Республике атаку на базу Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) в префектуре Уака. В результате нападения один миротворец из Мавритании погиб, а еще 11 получили ранения, и сейчас им оказывается медицинская помощь», — говорится в заявлении.

Кроме того, Гутерриш, помимо всего прочего, выразил возмущение в связи с тем, что в тот же день в префектуре Уака был убит 21 мирный житель, в том числе четыре женщины и четверо детей. Еще 14 человек получили ранения.

Помощь России

В начале 2018 года Российская Федерация поставила в Центральноафриканскую Республику партию стрелкового оружия и боеприпасов, а также направила туда военных и гражданских инструкторов для подготовки местных военнослужащих.

«Откликаясь на соответствующую просьбу президента ЦАР, российская сторона приняла решение об оказании Банги на безвозмездной основе военно-технической помощи», — говорится в комментарии, который размещен на сайте МИД России.



«Российское содействие осуществляется в русле общих усилий международного сообщества по укреплению национальных силовых структур ЦАР, передаче им всей полноты ответственности за поддержание безопасности и правопорядка на всей ее территории и, в конечном счете, нормализации обстановки и надежному урегулированию затянувшегося внутреннего вооруженного конфликта», — заявили в МИД России.

Эпоха колониальной борьбы

Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что конфликт в Центральноафриканской Республике показывает, что африканский континент переживает эпоху новой колониальной борьбы за его ресурсы. Кроме того, ситуацию обостряют межэтнические и межконфессиональные конфликты, которые возникли задолго до наших дней.

«Колониальная политика европейских держав, эксплуатировавших ресурсы Африки, и обстоятельства их борьбы за нее и ухода оттуда создали множество нестабильных государств с произвольно проведенными границами. Они не учитывают этническую и религиозную историю и обстановку. Бедность и искусственно созданные противоречия стали причинами конфликтов, которыми сейчас пользуются старые колониальные державы вроде Франции для продолжения своей политики колониализма новыми методами», — пояснил Сергей Простаков.

Однако, заметил эксперт, они неспособны даже при сохранении своего военного присутствия обеспечить прочный мир на территории Африки. Сейчас она становится объектом внимания Китая, ищущего источник дешевых природных ресурсов, и Запада, пытающегося в этом ему помешать. К каким последствиям это приводит, видно на примере Центральноафриканской Республики, разделенной религиозным конфликтом, который затрагивает многие опасные противоречия современного мира и создал предпосылки для распространения терроризма на континенте.

«Российский опыт урегулирования подобных конфликтов смело можно считать успешным. Это было продемонстрировано в Чечне, сейчас идет процесс примирения в Сирии, который без участия Москвы был бы просто невозможен. Поэтому российский опыт антитеррористической деятельности и дипломатического посредничества будет полезным и на территории ЦАР. Нельзя не отметить, что этот опыт сейчас намного успешнее, чем результаты, достигнутые ООН и Западом. Миротворческая миссия при ведущей роли Франции показывает, что она неспособна справиться с конфликтом, что заставляет сомневаться в эффективности этого инструмента сейчас и в других регионах мира», — резюмировал Сергей Простаков.

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