МИД РФ объявил персона нон грата сотрудника посольства Венгрии

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Москва, 4 апреля. Российский МИД объявил персона нон грата сотрудника посольства Венгрии в РФ в ответ на высылку российского дипломата Будапештом в связи с так называемым «делом Скрипаля».

Соответствующую ноту венгерскому послу Яношу Балла вручили в среду в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Ему вручена нота протеста и заявлено, что в ответ на недружественные и необоснованные требования Венгрии о высылке российского дипломатического сотрудника на основании бездоказательных обвинений Великобритании в адрес России из-за так называемого «дела Скрипалей» российская сторона объявляет «persona non grata» сотрудника венгерского посольства», — говорится на сайте МИД РФ.

Напомним, бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом, якобы произведенным в России.

В этой связи Лондон выдвинул в адрес Москвы голословные обвинения, заявив, что Москва якобы причастна к инциденту. За этим последовала высылка 23 российских дипломатов из Великобритании.

В «знак солидарности» аналогичные недружественные шаги по отношению к России предприняли США, Канада, Украина и ряд европейских государств. Москва предприняла соответствующие ответные меры. Бездоказательные обвинения Лондона МИД РФ рассматривает как провокацию.

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