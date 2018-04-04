Военные США погибли при крушении вертолета морской пехоты в Калифорнии

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Вашингтон, 4 апреля. Четыре человека погибли при крушении вертолета морской пехоты США в Калифорнии.

Как сообщают североамериканские СМИ, вертолет выполнял тренировочный полет и рухнул на юге штата Калифорния. На его борту находились четыре члены экипажа, которые, по имеющейся на данный момент информации, погибли.

A Marine helicopter crashed during a Southern California training mission and all four crew members were believed killed, the military said. https://t.co/xV74GS1ImB — USA TODAY (@USATODAY) April 4, 2018

Отмечается, что крушение потерпел самый крупный вертолет ВС США CH-53E Super Stallion. Причины инцидента с американскими военными устанавливаются.

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