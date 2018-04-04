«Вот такой прикол»: Самойлову не пустили в музей мадам Тюссо

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Москва, 4 апреля. Представительница России на «Евровидении-2018» Юлия Самойлова пожаловалась, что не смогла попасть в музей мадам Трюссо в Дюссельдорфе.

Сотрудники организации отказались пустить прикованную к инвалидному креслу россиянку, объяснив это тем, что в случае пожара просто не смогут обеспечить ее безопасность.

«Нас не пускают, потому что здесь ничего не приспособлено. Если будет пожар, то я не успею вынести Юлю. Вот такой прикол. Но какая вероятность, что будет пожар? Чуть больше, чем упадет метеорит. Я такого не ожидал», — пояснил супруг певицы Андрей в комментарии «Комсомольской правде».

Напомним, что Самойлова прибыла в Германию, чтобы принять участие в промотуре «Евровидения-2018».

Ранее сообщалось, что Самойловой выбрали порядковый номер выступления в полуфинале Евровидения-2018. Российская певица исполнит на песенном конкурсе композицию под названием I won’t break. По словам Юлии Самойловой, новая песня ей нравится больше, чем композиция, с которой она должна была ехать на конкурс на Украину в прошлом году.

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