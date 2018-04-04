Заявление России по «делу Скрипаля» поддержали в ОЗХО 14 стран

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Гаага, 4 апреля. Российское заявление в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по так называемому «делу Скрипаля» поддержали 14 стран, сообщили в российском постоянном представительстве при организации.

Российские дипломаты рассказали о поддержке в ОЗХО заявления РФ по так называемому делу об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

«14 стран — членов организации поддержали совместное заявление в ОЗХО по инциденту в Солсбери, — констатировали представители России, — мы считаем необходимым убедиться, что эта проблема будет решена в правовых рамках, используя весь потенциал КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия. — Прим. ФАН)».

В среду, 4 апреля, в Гааге проходит специальное заседание ОЗХО по «делу Скрипаля». Инициатором встречи вступила Россия.

Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Лондону придется приносить извинения за эти голословные обвинения.

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