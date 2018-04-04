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Сирия, 4 апреля. На западе Даръа возобновилось противостояние между боевиками ИГИЛ1 и ССА**. Самолеты ВВС Турции активизировали пролеты над позициями курдов в Айн Иссе к северу от Ракки. Жительница юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор подорвалась на мине ИГ1, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили пятерых человек из тюрем «Джейш Аль-Ислам»***** в Думе.

«Джебхат Фатх аш-Шам»1*** («Джебхат ан-Нусра»):1 захватила в плен нескольких исламистов «Джебхат Тахрир Сурии» к западу от Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»: готовится направить следующую партию боевиков из Восточной Гуты в город Джараблус.

Курды: опасаются авиаударов ВВС Турции, которые были замечены над городом Айн Исса в северной части провинции Ракка.

«Исламское государство»1: возобновило столкновения с ССА на западе от Даръа; рискует лишиться укрытий в пустыне на западе Ирака ввиду начавшейся спецоперации иракской армии.

Провинция Дамаск

По информации новостного Telegram-канала (@hosienmortadapressnew), к переходу «Аль-Вафедин» в Восточной Гуте прибыло 38 автобусов для эвакуации следующей партии боевиков и членов их семей из района Думы в город Джараблус. Вывоз радикалов на север провинции Алеппо, о котором удалось договориться благодаря усилиям представителей российского Центра по примирению сторон, стартовал 2 апреля.

Между тем в Думе были освобождены пятеро гражданских лиц, содержавшихся в тюрьмах «Джейш Аль-Ислам», также передает Telegram-канал (@hosienmortadapressnew). В этой части анклава исламисты дольше всех оказывали сопротивление, но, оказавшись в осаде, также были вынуждены пойти на договоренности с правительством САР.

Восстановительные бригады из Министерства транспорта Сирии приступили к уборке улиц Харасты к северо-востоку от Дамаска, сообщает военный источник на своей странице в Twitter (@sayed_ridha). Данные мероприятия проводятся в рамках активизации работы правительственных ведомств и полиции в Восточной Гуте.

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо возобновилась вооруженная конфронтация между «Джебхат Тахрир Сурией» и «Джебхат ан-Нусрой». Как передает агентство Al Manar News, последняя захватила в плен нескольких боевиков вражеской группировки недалеко от поселения Блинта. Ожесточенные бои между бандформированиями также фиксировались в городах Кафр Нааль и Такад. В ходе противостояния стороны использовали пулеметы, ракетные установки и гранатометы. Отмечается, что обе группировки понесли потери. Регулярные столкновения между этими исламистскими организациями, которые ранее выступали единым фронтом против правительственной Сирийской арабской армии (САА), также отмечаются в провинциях Идлиб и Латакия.

Провинция Дейр-эз-Зор

В населенном пункте Аль-Бахра, расположенном на восточном побережье Евфрата в юго-восточной части провинции Дейр-эз-Зор, погибла мирная жительница. Женщина подорвалась на мине, заложенной, как предполагается, боевиками «Исламского государства». Об этом сообщают источники агентства AMN. Стоит отметить, что антитеррористическую операцию против ИГ за Евфратом вели курдские отряды Демократических сил Сирии (SDF)**** и силы западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Аль-Бахра находится под контролем курдов, однако они до сих пор не провели операцию по разминированию местности. Более того, в регионе все еще отмечается высокая активность разрозненных бандгрупп ИГИЛ, которые в последнее время интенсифицировали удары по западному берегу Евфрата, где базируются правительственные войска САР.

Провинция Даръа

На линии соприкосновения между ИГ и Сирийской свободной армией (ССА) на западе провинции Даръа вспыхнули столкновения. Согласно информации Al Manar News, тяжелые бои сейчас идут на окраинах прифронтовых населенных пунктов Хейт, Джиллен и Баккар Аль-Гарби. На стороне «Исламского государства» в этом регионе выступают боевики формирования «Джейш Халид ибн Аль-Валид», ранее присягнувшие на верность главарям крупнейшей террористической организации. Противостояние на этом фронте продолжается уже несколько лет подряд, однако никаких существенных сдвигов в ситуации на данном направлении за это время так и не произошло.

Провинция Ракка

Турецкие ВВС активизировали пролеты над позициями курдских Отрядов народной самообороны (YPG) вблизи бывшей военной базы 93-й бригады армии САР на окраине города Айн Исса в северной части Ракки. Сведения об этом опубликовал нформационный ресурс в сети Telegram Syria Today. Данных о результатах вылета не сообщается. Анкара намерена зачистить северные окраины Сирии от вооруженных курдских формирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая признана террористическим формированием в самой Турции и многих других странах. После взятия Африна, турки намерены сконцентрироваться на северо-восточной части Алеппо, прежде всего — на городе Манбидж, и Ракке.

Ирак

Спецподразделения иракской федеральной полиции начали операцию против остатков отрядов «Исламского государства», укрывающихся в пустынной местности к северу от города Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар, передает в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Этот регион у границы с Сирией был зачищен в ходе широкомасштабной военной кампании против ИГ последним, однако части бандгрупп удалось бежать из расположенных вдоль Евфрата городов в пустыню. Многие из них затем были переформированы в «спящие ячейки», которые до сих пор действуют во многих районах Ирака.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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