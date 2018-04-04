Посольство РФ требует от Украины предоставить консульский доступ к экипажу судна «Норд»
Киев, 4 апреля. Российское посольство в Киеве требует от украинских властей немедленно предоставить консульский доступ к членам экипажа задержанного судна «Норд», сообщает пресс-служба дипведомства.
Дипломаты будут добиваться скорейшего освобождения россиян. В посольстве подчеркнули, что в настоящее время ведомство плотно работает по делу.
«Требуем от украинской стороны немедленно предоставить консульский доступ к российским гражданам, будем добиваться их освобождения и скорейшего возвращения судна владельцу», — сообщил представитель российского посольства РИА Новости.
Напомним, крымский траулер «Норд» с десятью членами экипажа на борту был взят на абордаж украинскими пограничниками 25 марта. Все члены экипажа «Норда» — граждане России. Как сообщал владелец судна, действия украинских пограничников угрожают безопасности членов экипажа.
30 марта украинский суд арестовал российское судно, на членов команды были составлены административные протоколы, а капитану грозит до пяти лет лишения свободы за подозрение в якобы «нарушении порядка въезда» в Крым. Ранее стало известно, что капитан «Норда» Владимир Горбенко был доставлен в суд украинского Херсона.