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Политика
Не Эрдоган увел, а Путин поделился: политолог объяснил казус с девушками на фотосессии
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    Не Эрдоган увел, а Путин поделился: политолог объяснил казус с девушками на фотосессии

    15:06  4 Апреля 2018  /обновлено: 15:20  04 Апреля 2018
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    Политолог объяснил, зачем Эрдоган «увел» девушку у Путина

    Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев оценил визит президента России Владимира Путина в Турцию и объяснил повышенное внимание прессы к казусу, произошедшему во время фотосессии, когда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заметил, что рядом с Путиным слишком много представительниц прекрасного пола и попросил одну из них встать рядом с собой.

    Политолог отметил, что Владимир Путин в Анкаре был принят на высочайшем уровне — турецкая сторона всеми силами показывала свое желание сотрудничать с Россией.

    «Я думаю, что это искренняя позиция Анкары — укрепить отношения с Москвой. Несмотря на то, что Турция является членом НАТО, она стремится проводить самостоятельную внешнюю политику. Но при этом нужно понимать, что эта политика выстроена под интересы Турции, как их понимает ее президент Эрдоган. Поэтому сегодняшний союз необязательно будет так же крепок завтра, потому что Эрдоган — человек импульсивный и непредсказуемый», — заметил Дмитрий Журавлев в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

    Эксперт подчеркнул, что Эрдоган ведет себя не столько как президент Турции, сколько как ее хозяин. Он всячески это демонстрирует, и это проявляется в его политике.

    «Владимир Путин прекрасно осознает, что Эрдоган — политик-индивидуалист, что для него политика — это то, что он о ней понимает, и ему можно только что-то посоветовать, но не убеждать. И если завтра Эрдоган решит, что дружба с Россией не входит в интересы Турции, он будет с нами враждовать, это мы тоже знаем. Однако сегодня интересы России и Турции совпадают, и мы пользуемся этой ситуацией», — считает гендиректор Института региональных проблем.

    Повышенный интерес к инциденту во время совместной фотосессии Путина и Эрдогана Дмитрий Журавлев объяснил желанием объяснить политические процессы личными отношениями.

    «С одной стороны, СМИ используют традиционный способ оценки ситуации типа «кто как посмотрел». «Увел» девушку — из той же серии, хотя, конечно, никого Эрдоган не увел, это Путин поделился. А с другой стороны, внимание к таким, казалось бы, несущественным деталям, доказывает интерес к общей ситуации. Поэтому и говорят то о стуле Эрдогана, который якобы уронил Владимир Путин на пресс-конференции в Сочи, хотя с другого ракурса было видно, что турецкий лидер сам опрокинул этот стул, то о том, как лидеры двух стран девушек распределяли на фотосессии», — пояснил политолог.

    Дмитрий Журавлев подчеркнул, что эта история с девушками на фотосессии лишний раз подтверждает его слова о том, что Эрдоган чувствует себя хозяином и всячески демонстрирует это. Еще одно подтверждение сказанному — церемония фотографирования с президентом Ирана Роухани, состоявшаяся 4 апреля. На ней Эрдоган подвинул Путина, чтобы оказаться в центре.

    Вряд ли Владимир Путин придает какое-либо значение этим ситуациям, считает эксперт. К тому же, история со сбитым Су-24 показала, что Эрдоган, который так стремится доминировать на фотосессиях, все-таки может идти на уступки и просить у Путина прощение, если он действительно не прав. 

    Отметим, что, как сообщала «Газета.ru», на переговорах в Анкаре Путин и Эрдоган обсудили дело Скрипаля и договорились ускорить сроки поставки Турции российских зенитных ракетных комплексов С-400.

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    Автор: Марина Степанова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #россия #турция #эрдоган #роухани #дмитрий журавлев
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