ДНР: мирный житель подорвался на мине на окраине Донецка

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Донецк, 4 апреля. Мужчина подорвался на украинской мине в нейтральной зоне на окраине Донецка, сообщил начальник пресс-службы оборонного ведомства ДНР Даниил Безсонов.

Житель ДНР 1972 года рождения подорвался на украинской мине в «серой зоне» при движении со стороны Марьинки в направлении Петровского района Донецка. Мужчине, который остался без ступни, оказали медицинскую помощь, сообщил Даниил Безсонов.

Ранее сообщалось, что военные ДНР уничтожили украинский беспилотник в небе над населенным пунктом Саханка. На Украине в 2014 году произошел государственный переворот, Донбасс не признал новые власти легитимными. Киев инициировал в апреле того же года силовую операцию против ДНР и ЛНР. Урегулированием ситуации занимаются на площадке в Минске и на уровне глав государства «нормандского формата».

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