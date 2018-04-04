В МЧС рассказали о погибшем при пожаре сотруднике ТЦ «Персей для детей»

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Москва, 4 апреля. В МЧС подтвердили, что при пожаре в московском торговом центре «Персей для детей» погиб один из сотрудников ТРЦ.

Как сообщили источники в МЧС, возгорание в торговом центре произошло на шестом этаже, в помещении для складирования товаров. Пожарные расчеты были на месте уже через три минуты.

При организации эвакуации пострадали три сотрудника федеральной пожарной службы, рассказал начальник главного управления МЧС России по городу Москве Илья Денисов. Кроме того, был обнаружен один погибший сотрудник ТРЦ — он перепутал направление эвакуационного выхода и двинулся в задымленную зону

На месте пожара работали 25 единиц техники, 88 человек личного состава. На данный момент пожар ликвидирован.

Как отметили в МЧС, в марте нынешнего года объект подвергался проверке, одно нарушение оставалось невыполненным. На ход тушения пожара это не повлияло.

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