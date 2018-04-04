Народ «сметет власть» в Киеве, если поднять цены на газ по указке МВФ — Аваков

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Киев, 4 апреля. В случае, если киевские власти в очередной раз поднимут цены на газ для украинцев в соответствии с требованиями Международного валютного фонда, «народ поднимется и сметет власть», заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По словам Авакова, не будучи дипломатом, он может открыто на высшем уровне критиковать взаимодействие Киева с МВФ.

Напомним, повышение цен на газ для населения и предприятий на 35% в текущем году является одним из требований МВФ к Киеву для того, чтобы был выделен очередной кредитный транш для Украины.

«Я говорю: да, отлично, повысить-то можно. Но только украинский народ сразу поднимется, сметет власть. А после этого проголосует за популистов, которые все вернут назад, — объявил Аваков в интервью украинскому изданию. — Вы этого хотите, уважаемые коллеги? Я не дипломат, так что на самом высоком уровне могу говорить прямо».

Напомним, Киев рассчитывал получить транш от МВФ в размере миллиарда долларов еще в прошлом году, однако он так и не был выделен — в связи с тем, что часть украинского политического сообщества заблокировала попытки повысить стоимость газа.

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