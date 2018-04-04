Генпрокуратура закрыла ряд ТЦ в регионах России после проверок из-за пожара в Кемерово

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Москва, 4 апреля. По итогам тотальных проверок, организованных в российских торговых центрах после трагедии в Кемерово, деятельность ряда ТЦ в регионах России была приостановлена. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

«Приостановлена деятельность ряда торговых центров в разных регионах страны по фактам нарушений, выявленных в ходе проверок, проведенных после пожара в торговом центре в Кемерово», — объявили в Генеральной прокуратуре.

Как рассказал Куренной РИА Новости, в числе регионов, где были закрыты торговые центры, оказалось Ставрополье.

Напомним, катастрофический пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» стал поводом для массовых проверок пожарной безопасности. В первые же дни после трагедии следствие пришло к выводу, что причиной большого количества человеческих жертв в Кемерово стали грубейшие нарушения техники пожарной безопасности.

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