В Госдуме отреагировали на блокировку ФАН и других СМИ в Facebook и Instagram

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Москва, 4 апреля. Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал ситуацию с блокировкой аккаунтов Федерального агентства новостей и ряда других российских СМИ на платформах Facebook и Instagram.

Левин отреагировал на блокировку аккаунтов, в частности ФАН, в Facebook и Instagram. Он отметил, что СМИ выполняли все требования российского законодательства, а также самих соцсетей. Он констатировал, что такой шаг от руководства платформ «вызывает, по меньшей мере, сожаление».

«Отсутствие комментариев со стороны администраторов этих социальных сетей, которые являются частными компаниями, наводит на мысль, что данные меры были приняты под политическим давлением органов государственной власти США, инспирированным общим недружественным настроем западных политиков, — констатировал Левин. — Блокировка этих аккаунтов стала еще одним прецедентом нарушения принципов свободы слова и свободы распространения информации, о неукоснительном соблюдении которых так любят распространяться западные политические деятели, выставляя эти принципы преимуществом своих государственных систем».

В Госдуме рассчитывают получить разъяснения от администрации или владельцев Facebook и Instagram.

«Такого рода ситуации имели место в прошлом и были успешно разрешены, поэтому мы рассчитываем, что и сейчас инцидент будет урегулирован, — выразил надежду Левин. — Международная трансграничная сеть не должна становится местом сведения политических счетов на основании решений анонимных политиков и бездоказательных обвинений».

Ранее стало известно, что Facebook заблокировал целый ряд групп, распространяющих объективную и достоверную информацию, а также личные страницы читателей попавших под давление СМИ.

Федеральное агентство новостей обратилось к органам высшей государственной власти с просьбой отреагировать на акт политической цензуры, совершенный компанией Facebook.

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