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В Госдуме отреагировали на блокировку ФАН и других СМИ в Facebook и Instagram
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    В Госдуме отреагировали на блокировку ФАН и других СМИ в Facebook и Instagram

    14:04  4 Апреля 2018
    865

    В Госдуме отреагировали на блокировку ФАН и других СМИ в Facebook и Instagram

    Москва, 4 апреля. Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин прокомментировал ситуацию с блокировкой аккаунтов Федерального агентства новостей и ряда других российских СМИ на платформах Facebook и Instagram.

    Левин отреагировал на блокировку аккаунтов, в частности ФАН, в Facebook и Instagram. Он отметил, что СМИ выполняли все требования российского законодательства, а также самих соцсетей. Он констатировал, что такой шаг от руководства платформ «вызывает, по меньшей мере, сожаление».

    «Отсутствие комментариев со стороны администраторов этих социальных сетей, которые являются частными компаниями, наводит на мысль, что данные меры были приняты под политическим давлением органов государственной власти США, инспирированным общим недружественным настроем западных политиков, — констатировал Левин. — Блокировка этих аккаунтов стала еще одним прецедентом нарушения принципов свободы слова и свободы распространения информации, о неукоснительном соблюдении которых так любят распространяться западные политические деятели, выставляя эти принципы преимуществом своих государственных систем».

    В Госдуме рассчитывают получить разъяснения от администрации или владельцев Facebook и Instagram.

    «Такого рода ситуации имели место в прошлом и были успешно разрешены, поэтому мы рассчитываем, что и сейчас инцидент будет урегулирован, — выразил надежду Левин. — Международная трансграничная сеть не должна становится местом сведения политических счетов на основании решений анонимных политиков и бездоказательных обвинений».

    Ранее стало известно, что Facebook заблокировал целый ряд групп, распространяющих объективную и достоверную информацию, а также личные страницы читателей попавших под давление СМИ.

    Федеральное агентство новостей обратилось к органам высшей государственной власти с просьбой отреагировать на акт политической цензуры, совершенный компанией Facebook. 

    В Госдуме отреагировали на блокировку ФАН и других СМИ в Facebook и Instagram

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #госдума #facebook #instagram #соцсети #фан #блокировка #аккаунты
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