Все посетители загоревшегося ТЦ «Персей для детей» в Москве эвакуированы

В закладки

Москва, 4 апреля. Все посетители столичного ТЦ «Персей для детей» эвакуированы.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, организованная эвакуация посетителей завершилась по состоянию на 13.30. По последним данным, открытое горение ликвидировано.

Напомним, ранее сообщалось, что на Малой Семеновской улице в Москве возникло возгорание в торговом центре. По предварительным данным, очаг возгорания мог находиться на складе на четвертом этаже здания. По меньшей мере один человек пострадал.



Читайте ФАН в Яндекс.Новости.