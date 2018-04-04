Пожарный пострадал при тушении возгорания в ТЦ «Персей для детей» в Москве

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Москва, 4 апреля. На данный момент достоверно известно об одном пострадавшем во время пожара в московском торговом центре «Персей для детей».

Как сообщили источники Федерального агентства новостей, во время тушения пожара в торговом центре пострадал один из пожарных. Его вывезли на каталке из здания и увезли на скорой.

Ряд СМИ сообщает о том, что имеется по крайней мере два пострадавших — один сотрудник МЧС и одно гражданское лицо, однако подробностей пока нет.

Напомним, сегодня вспыхнул торговый центр «Персей для детей» на Малой Семеновской. Находившиеся в здании люди, более 100 человек, успели благополучно эвакуироваться. Пожару был присвоен второй номер сложности.

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