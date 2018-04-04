Шойгу: Действия НАТО обнулили диалог по безопасности в Европе
Москва, 4 апреля. Активные действия стран блока НАТО фактически обнулили диалог по безопасности в Европе, особенно диалог между военными альянса и России, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Сергей Шойгу встретился с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером, с которым обсудил вопрос об отношениях России и Североатлантического альянса.
«Хотел бы отметить, что отношения в Европе в части безопасности и диалог, особенно диалог среди военных фактически сведен к нулю активными действиями стран НАТО", — сказал российский министр.
Он подчеркнул, что отношения продолжают охлаждаться, в особенности, усилия в данном направлении прикладывают страны, которые в блоке НАТО состоят не так давно.
«Мы видим, как отдельные страны, младонатовцы, мы их называем, активно борются за присвоение награды «кто больше и глубже охладит отношение с Россией». Наверное, такая награда скоро в Европе появится», — пояснил Шойгу.
Россию не устраивает такое положение дел, отметил российский министр. Он выразил удовлетворение в связи с возможностью обговорить вопросы безопасности в Европе с Гремингером. Напомним, что в Москве проходит международная конференция по безопасности.