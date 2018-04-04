Подозреваемого в массовом отравлении таллием сотрудников авиазавода поймали в Таганроге

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Таганрог, 4 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали работника Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, который умышленно отравил своих коллег таллием.

По имеющимся данным, злоумышленник — Владислав Ш.

Отмечается, что в результате инцидента пострадали более 30 человек, пишет Infox.ru.

Ранее Главное управление министерства внутренних дел по Ростовской области завело уголовное дело об отравлении (по части 2 статьи 112 УК РФ).

Задержанному злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает «ФедералПресс».

Напомним, о массовом отравлении таллием на таганрогском предприятии стало известно в начале марта текущего года, однако сотрудники завода начали обращаться к врачам еще в декабре прошлого года.

Руководство авиационного завода в течение длительного времени убеждало сотрудников «не поднимать шумиху» вокруг инцидента. Позднее руководство предприятия пообещало возместить пострадавшим расходы на лечение.

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