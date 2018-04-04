Политический демарш США: в Совфеде назвали откупными военную помощь Прибалтике США
Прибалтика получит военную помощь от США, Вашингтон планирует выделить странам Балтии 170 миллионов долларов. 100 миллионов Соединенные Штаты выделят на покупку крупнокалиберных боеприпасов, 70 миллионов — на обучение солдат.
Кроме того, США, Латвия, Эстония и Литва взяли на себя обязательства по дальнейшему укреплению блока НАТО.
Член Совета Федерации Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что выделение средств Прибалтике — это политический демарш США.
«Также это некие откупные, которые выделяются прибалтийским республикам только потому, что они в фарватере русофобии занимаются гонениями и клеветой в отношении России. Понятное дело, что для РФ выделенная сумма ничего из себя не представляет. Самое главное, что Россия не планирует вести никаких боевых действий на территории Прибалтики», — заключил парламентарий.
Сенатор добавил, что помощь была выделена странам Балтии для того, чтобы создать шум в информационном пространстве.
Встреча Дональда Трампа с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, президентом Литвы Далей Гарибаускайте и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд состоялась во вторник, 3 апреля. Помимо сотрудничества в военной отрасли стороны обсудили проблемы энергетики.
В марте США перебросили в Латвию 120 единиц боевой техники. Военная техника доставлена в Ригу в рамках миссии «Атлантическая готовность». Среди доставленных боевых машин — танки M1A2 Abrams и бронемашины M2A3 Bradley.