Политический демарш США: в Совфеде назвали откупными военную помощь Прибалтике США

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Прибалтика получит военную помощь от США, Вашингтон планирует выделить странам Балтии 170 миллионов долларов. 100 миллионов Соединенные Штаты выделят на покупку крупнокалиберных боеприпасов, 70 миллионов — на обучение солдат.

Кроме того, США, Латвия, Эстония и Литва взяли на себя обязательства по дальнейшему укреплению блока НАТО.

Член Совета Федерации Франц Клинцевич в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил, что выделение средств Прибалтике — это политический демарш США.

«Также это некие откупные, которые выделяются прибалтийским республикам только потому, что они в фарватере русофобии занимаются гонениями и клеветой в отношении России. Понятное дело, что для РФ выделенная сумма ничего из себя не представляет. Самое главное, что Россия не планирует вести никаких боевых действий на территории Прибалтики», — заключил парламентарий.

Сенатор добавил, что помощь была выделена странам Балтии для того, чтобы создать шум в информационном пространстве.

Встреча Дональда Трампа с президентом Латвии Раймондсом Вейонисом, президентом Литвы Далей Гарибаускайте и президентом Эстонии Керсти Кальюлайд состоялась во вторник, 3 апреля. Помимо сотрудничества в военной отрасли стороны обсудили проблемы энергетики.

В марте США перебросили в Латвию 120 единиц боевой техники. Военная техника доставлена в Ригу в рамках миссии «Атлантическая готовность». Среди доставленных боевых машин — танки M1A2 Abrams и бронемашины M2A3 Bradley.

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