В Анкаре стартовал саммит Россия-Турция-Иран по урегулированию в Сирии

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Анкара, 4 апреля. Трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран по урегулированию ситуации в Сирии начался в Анкаре.

В столице Турции стартовал саммит глав трех государств, в котором принимает участие Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Хасан Роухани. Темой встречи станет урегулирование кризиса в Сирии. Во Дворце президента Турции участники саммита сделали фотографию, а затем отправились на переговоры. Напомним, что Россия, Турция и Иран являются странами-гарантами перемирия в САР.

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