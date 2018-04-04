Косачев объяснил, на что надеются США при аккредитации новых дипломатов из РФ

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Москва, 4 апреля. Вашингтон не заинтересован в дипломатической войне с Россией, считает глава международного комитета Совета федерации Константин Косачев.

Комментируя предложение США аккредитовать новых российских дипломатов, сенатор отметил, что американская сторона надеется на взаимность в данном вопросе. Косачев также подчеркнул, что данная инициатива Вашингтона свидетельствует об эффективности ответных мер России на высылку дипломатов РФ из США.

«Это двойной «мессидж»: во-первых, что высылку 60 наших сотрудников не нужно понимать как сокращение оговоренной численности диппредставительства в целом, и что, во-вторых, наши ответные ассиметричные действия явно возымели действие», — сообщил он в интервью РИА Новости.

Сенатор напомнил, что ранее посол США в России Джон Хантсман уже выразил сожаления в связи с тем, что американское посольство в РФ лишилось 727 сотрудников, добавив, что это, по его мнению, «значительно уменьшило возможности работать в ключевых сферах».

«Продолжение дипвойны банально невыгодно Вашингтону, отсюда и громкий жест с массовой высылкой, а затем деликатные пояснения, что никто российское посольство сокращать и не собирался», — резюмировал Косачев.

Напомним, ряд стран, включая США, вслед за Великобританией в связи с так называемым «делом Скрипаля» выслали российских дипломатов. Москва приняла ответные меры.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. По версии следствия, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Предполагалось, что оно якобы произведено в России, однако британские эксперты так и не смогли подтвердить эту версию. Тем не менее, сразу после происшествия Лондон выдвинул в адрес Москвы голословные обвинения, заявив, что РФ якобы причастна к инциденту в Солсбери.

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