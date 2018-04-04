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Сирия: ФАН публикует видео поднятия сирийского флага над Джобаром и Айн-Термой
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    Сирия: ФАН публикует видео поднятия сирийского флага над Джобаром и Айн-Термой

    13:25  4 Апреля 2018
    2408

    Сирия: ФАН публикует видео поднятия сирийского флага над Джобаром и Айн-Термой

    Источник Федерального агентства новостей (ФАН) в сирийской арабской армии, который участвовал в освобождении от боевиков анклава в Восточной Гуте, прислал видео поднятия сирийского государственного флага над перешедшими под контроль САА населенными пунктами Джобар и Айн-Терма 1 апреля.

    Напомним, операция САА «Дамасская сталь», направленная на ликвидацию анклава боевиков в Восточной Гуте,  началась в конце февраля. Наступление правительственных войск во главе с элитным специальным подразделением «Силы Тигра» развивалось с востока на запад.

    Однако после первых военных успехов САА, Соединенные Штаты Америки инициировали принятие Советом Безопасности ООН резолюции 2401, которая вводила 30-дневную гуманитарную паузу на всей территории Сирии. Однако это не помешало сирийской армии продолжить освобождение Восточной Гуты.

    Дипломатические усилия России позволили исключить действие резолюции, в том числе и на террористический альянс «Хайят Тахрир аш-Шам», а  также на любые вооруженные группировки союзные террористическим организациям «Исламское государство»1 (запрещено в РФ), «Аль-Каида»1 (запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ).

    Кроме этого, российским Центром по примирению враждующих сторон была успешно реализована работа гуманитарных коридоров, по которым захваченные вооруженными группировками территории покидали мирные жители. Также при посредничестве российских военных между официальным Дамаском и некоторыми бандформированиями был налажен переговорный процесс.

    Именно благодаря ему и удалось практически без единого выстрела освободить северный котел бывшего анклава и населенный пункт Хараста. ЦПВС и подразделения военной полиции ВС РФ полностью завершили вывод боевиков из населенных пунктов Арбин, Джобар, Айн-Терма и Замалька. Операция заняла 8 дней. По итогам ее проведения данный район покинуло более 41 тысячи участников вооруженных группировок и членов их семей.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #саа #восточная гута #джобар #арбин
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