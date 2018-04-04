Замглавы Минкомсвязи перейдет на «секретный» мессенджер в случае блокировки Telegram в России

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Москва, 4 апреля. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин заявил, что перейдет на «секретный» мессенджер, если Telegram заблокируют.

В комментарии ИА «Политика Сегодня» чиновник признался, что активно использует Telegram, однако не может сказать, как сложиться судьба мессенджера в России.

Когда журналист поинтересовался, на какой мессенджер перейдет Волин в случае закрытия проекта Павла Дурова, замминистра коротко ответил: «Это будет секрет».

Отметим, что 4 апреля истекает 15-дневный срок , в рамках которого Роскомнадзор обязал Telegram исполнить требования российского законодательства и передать ФСБ ключи шифрования сообщений.

Кроме того, стало известно, что Роскомнадзор запустил официальный канал в мессенджере Dialog. Компания «Диалог» состоит в реестре аккредитованных организаций, работающих в РФ. Мессенджер соответствует всем требованиям безопасности и одобрен для работы в госорганах.

Dialog отличается от Telegram многофакторной авторизацией. Помомо пароля разработчики используют карты, сканеры отпечатков пальцев, что значительно повышает безопасность пользователя. Кроме того, Dialog поддерживает запись диалогов, видеозвонки.

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