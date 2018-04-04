Произвол Facebook: россияне пожаловались ФАН на незаконные блокировки в соцсети

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Санкт-Петербург, 4 апреля. После блокировки аккаунтов Федерального агентства новостей в Facebook и Instagram стало известно о других противоправных действиях администраторов соцсетей.

В течение ночи с 3 на 4 апреля в редакцию ФАН поступило множество обращений от пользователей социальных сетей Facebook и Instagram с жалобами на блокировку их групп, которые так же, как и ФАН, распространяли объективную и достоверную информацию о ситуации в России и в мире.

В некоторых обращениях содержится информация о том, что Facebook и Instagram заблокировали личные аккаунты пользователей социальных сетей, которые являлись подписчиками группы ФАН и других русскоязычных информационных проектов в Сети.

Отдельно стоит отметить одновременную блокировку аккаунтов в мессенджере WhatsApp у некоторых действующих и бывших сотрудников ФАН, а также у коллег из других российских СМИ. Особо цинично со стороны компании Facebook выглядит блокировка личных страниц в мессенджере WhatsApp у части читателей ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей обратилось к органам высшей государственной власти Российской Федерации с просьбой отреагировать на акт политической цензуры, совершенный компанией Facebook.

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