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Япония протестует из-за строительства российско-американских электростанций на Курилах
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    Япония протестует из-за строительства российско-американских электростанций на Курилах

    13:19  4 Апреля 2018
    2423

    Япония протестует из-за строительства российско-американских электростанций на Курилах

    Токио, 4 апреля. Министерство иностранных дел Японии выразило протест России и США в связи с озвученными ранее планами по строительству двух дизельных электростанций на российском острове Шикотан (один из островов Малой Курильской гряды). С таким заявлением в среду выступил глава МИД Японии Таро Коно, выступая в парламенте.

    «Это полностью противоречит позиции Японии, и тот факт, что третьи страны вовлекаются в экономическую активность на четырех островах, заслуживает крайнего сожаления», — приводит его слова японское информагентство Kyodo.

    Напомним, что в марте губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил о планах по строительству двух дизельных электростанций на Шикотане, которые должны обеспечить электроэнергией местные рыбокомбинаты. При этом он отметил, что одним из инвесторов проекта может стать американская компания. Это вызвало острую реакцию в Японии, которая выступает против привлечения иностранных инвестиций на Курилах.

    Напомним, что территориальная принадлежность южных островов Курильского архипелага (Итуруп, Кунашир, Шитокан, группа островов Хабомаи) оспаривается Японией, несмотря на то, что эти земли официально были закреплены за Советским Союзом по итогам Второй мировой войны.

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    Автор: Антон Соколов
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    #россия #япония #курилы #сша #протест #шитокан
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